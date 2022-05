Données fictives¶

Nous donnons toujours une identité à nos personnages, et donc des données personnelles. Certaines personnes plus ou moins mal intentionnées tentent leur chance et harcèlent les malheureux possesseurs d’un numéro de téléphone ou d’une adresse de courriel. Cette page recense des données qui ne pourront jamais être attribuées dans le monde réel. Si vous avez connaissance d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à ouvrir un ticket sur notre espace de collaboration.

Noms de domaine¶ Très peu de noms de domaine sont réservés. Officiellement, vous pouvez utiliser sans crainte .example.com , .example.org , .example.net , .example , .test , .invalid et .internal . La mention d’exemple sera peut-être trop explicite pour vos fictions. C’est pour cela que nous avons réservé deux noms de domaine pour ça : rfic.be et rfic.xyz . Bref, vous pouvez exploiter toutes ces adresses de courriel : le_gentil@example.com ;

le_mechant@succursale.example.com ;

le_sidekick@succursale.example ;

le_gentil@rfic.be ;

le_mechant@rfic.xyz ;

le_sidekick@succursale.rfic.xyz ; et tous ces sites web : https://www.example.com ;

http://succursale.example ;

https://succursale.rfic.xyz ;

http://rfic.be . Attention, dans une URL, les noms de domaine sont situés après le http:// ou le https:// et avant le / suivant. Votre nom de domaine personnalisé doit finir par l’une des possibilités mentionnées ci-dessus.

Adresses IP¶ Un périphérique connecté à un réseau reçoit une ou plusieurs adresses IP. Il existe deux systèmes en vigueur : IP version 4 ( IPv4 ) et IP version 6 ( IPv6 ). Les adresses se séparent en blocs d’adresses (par exemple de 192.168.27.0 à 192.168.27.255 ). Chacun d’eux correspond à un sous-réseau, la première adresse étant celle du réseau lui-même, et la dernière celle pour appeler le réseau entier. Une adresse IPv4 s’écrit en quatre nombres séparés par des points et compris entre 0 et 255. Une adresse IPv6 en huit nombres hexadécimaux de 0 à ffff (les chiffres hexadécimaux étant 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , a , b , c , d , e , f ), séparés par des deux-points. Il est possible de contracter une adresse IPv6 en un endroit en retirant les blocs valant 0. Par exemple 2001:db8:0:0:0:0:0:1 devient 2001:db8::1 . Les adresses suivantes servent aux réseaux privés, comme par exemple le réseau d’une entreprise. Elles peuvent être utilisées à de nombreux endroits dans le monde et ne permettent pas un usage à l’extérieur. 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ;

172.16.0.0 à 172.31.255.255 ;

192.168.0.0 à 192.168.255.255 ;

fd00:: à fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff . D’autres adresses ne concernent que les communications à soi-même, ce sont les adresses localhost : 127.0.0.0 à 127.255.255.255 ;

::1 . Enfin, d’autres adresses ne sont valables que sur le lien et ne permettent pas de passer les routeurs : 169.254.0.0 à 169.254.255.255 ;

fe80::0 à fe80:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff . Plus intéressant pour nous, des blocs réservés à la documentation s’utilisent sans problème dans la fiction : 192.0.2.0 à 192.0.2.255 ;

198.51.100.0 à 198.51.100.255 ;

203.0.113.0 à 203.0.113.255 ;

233.252.0.0 à 233.252.0.255 (multicast) ;

2001:db8::0 à 2001:db8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff . Le terme multicast indique que les adresses correspondantes joignent plusieurs postes.

Codes postaux¶ Belgique¶ Les codes postaux en Belgique comportent quatre chiffres. Il ne semble pas y avoir de codes postaux spécifiques mis à part le 0612 pour Saint-Nicolas. Néanmoins, les codes postaux commençant par 0 (sauf 0612 ), 57 , 58 , 59 et 74 sont actuellement disponibles. À noter qu’un code postal finissant par 99 sert aux retours postaux. Canada¶ Les codes postaux s’écrivent sous la forme A9A 9A9 . Les lettres D , F , I , O , Q et U ne sont jamais utilisées. Aucun code commençant par W ou par Z n’existe. France¶ Un code postal se compose généralement du numéro du département sur deux chiffres, suivi du numéro du bureau de distribution sur trois chiffres. Il ne semble pas exister de codes postaux réservés. Pays-Bas¶ Les codes postaux néerlandais se composent de quatre chiffres pour la localité et de deux lettres pour préciser une zone géographique voire une rue. Les lettres ne peuvent pas être SA , SD ou SS . Un dernier chiffre à 0 indique une boîte postale. Il n’existe pas de codes postaux commençant par 0 , cette série peut donc être utilisée pour de la fiction. Suisse¶ Les Numéros Postaux d’Acheminement sont constitués de quatre chiffres dont le premier indique la grande région géographique. Les codes disponibles commencent par : 0 ;

58 ou 59 pour la région d’Aarau ;

78 ou 79 pour les Grisons ;

97 , 98 ou 99 pour l’est de la Suisse et le Liechtenstein.

Pays¶ Chaque pays dispose d’un code à deux ou trois lettres pour l’identifier (norme ISO 3166-1). Par exemple, la Belgique est notée BE ou BEL . En plus de cela, un sous-code de trois caractères maximum peut indiquer une subdivision du pays comme BE-WAL pour la région wallonne ou BE-WBR pour la province du Brabant Wallon. Ces codes peuvent être utilisés pour la génération de codes-barres, d’identifiants divers, numéros de produits, etc. En parallèle, une numérotation jusqu’à 999 cohabite avec le système alphabétique. Des codes réservés pour les utilisateurs existent, et peuvent donc être utilisés dans les fictions : AA ;

QM à QZ ;

XA à XZ ;

ZZ ;

AAA à AAZ ;

QMA à QZZ ;

XAA à XZZ ;

ZZA à ZZZ ;

900 à 999 . L’usage des codes XX et XXX est recommandé lorsque le pays n’est pas connu (par exemple dans une plainte contre X habitant dans le pays XX ). Les caractères des subdivisions sont totalement libres et s’emploient avec le code à deux lettres, par exemple : QP-A , QP-AB ou QP-ABC .

Langues¶ Les langues et groupes linguistiques disposent également de codes à deux ou trois lettres. Cela comprend également les langues mortes (comme le latin : lat ) ou certaines langues construites (comme le lojban : jbo et même le klingon : tlh ). Les langues non inscrites prennent le code mis . Un document utilisant plusieurs langues peut prendre le code mul . Enfin, und définit un texte dont on ne détermine pas la langue. Les codes qaa à qtz sont réservés à un usage local (dont la fiction), mais une initiative de Kreative Korporation tente d’en réserver pour certaines langues artistiques.

Monnaie¶ Tout comme les pays et les langues, les monnaies ont aussi leur codification en trois caractères. Seuls deux codes sont réservés : XTS pour les tests et XXX pour l’absence de monnaie. Il vaut mieux créer une nouvelle codification fictive même si des codes restent disponibles. L’usage de quatre lettres évitera toute collision. À noter : l’identification se fait avec des lettres ou des chiffres, par exemple EUR et 978 pour l’euro.

Numéros de téléphone¶ La lettre x est à remplacer par un chiffre quelconque dans tous les numéros ci-dessous. Allemagne¶ L’autorité des télécommunications a officiellement attribué des « drama numbers » pour la fiction. Téléphonie fixe : +49 (0)30 23125 xxx (Berlin) ;

+49 (0)69 90009 xxx (Frankfurt am Main) ;

+49 (0)40 66969 xxx (Hamburg) ;

+49 (0)221 4710 xxx (Köln) ;

+49 (0)89 99998 xxx (München). GSM : +49 (0)152 28817386 ;

+49 (0)152 28895456 ;

+49 (0)152 54599371 ;

+49 (0)171 39200xx ;

+49 (0)172 9925904 ;

+49 (0)172 9968532 ;

+49 (0)172 9968532 ;

+49 (0)172 9973186 ;

+49 (0)172 9980752 ;

+49 (0)174 9091317 ;

+49 (0)174 9464308 ;

+49 (0)176 040690xx . Belgique¶ Il n’existe pas de numéros réservés à la fiction. Cependant, des plages ne seront jamais attribuées et peuvent donc être utilisées en fiction : +32 (0)2 0xx xx xx ;

+32 (0)2 1xx xx xx ;

+32 (0)2 9xx xx xx ;

+32 (0)3 0xx xx xx ;

+32 (0)3 1xx xx xx ;

+32 (0)3 9xx xx xx . Canada¶ Tous les numéros +1-xxx-555-01xx sont réservés aux fictions. France¶ Tous les numéros suivants sont réservés aux fictions : +33 (0)1 99 00 xx xx (Île-de-France) ;

+33 (0)2 61 91 xx xx (Nord-ouest, Réunion, Mayotte) ;

+33 (0)3 53 01 xx xx (Nord-est) ;

+33 (0)4 65 71 xx xx (Sud-est) ;

+33 (0)5 36 49 xx xx (Sud-ouest) ;

+33 (0)6 39 98 xx xx (GSM). Hongrie¶ Tous les numéros +36 (06) 55xxxxxx sont réservés aux tests et peuvent être utilisés dans les fictions. Suède¶ Les numéros suivants sont réservés pour les fictions : +46 (0)70-1740605 à +46 (0)70-1740699 (GSM) ;

+46 (0)31-39006xx (Göteborg) ;

+46 (0)40-62804xx (Malmö) ;

+46 (0)8-465004xx (Stockholm) ;

+46 (0)980-3192xx (Kiruna). Royaume-Uni¶ Le Royaume-Uni propose de nombreux numéros pour la fiction : +44 (0)113 496 0xxx (Leeds) ;

+44 (0)114 496 0xxx (Sheffield) ;

+44 (0)115 496 0xxx (Nottingham) ;

+44 (0)116 496 0xxx (Leicester) ;

+44 (0)117 496 0xxx (Bristol) ;

+44 (0)118 496 0xxx (Reading) ;

+44 (0)121 496 0xxx (Birmingham) ;

+44 (0)131 496 0xxx (Edinbugh) ;

+44 (0)141 496 0xxx (Glasgow) ;

+44 (0)151 496 0xxx (Liverpool) ;

+44 (0)161 496 0xxx (Manchester) ;

+44 (0)191 498 0xxx (Tyneside, Durham et Sunderland) ;

+44 (0)20 7496 0xxx (London) ;

+44 (0)28 9649 6xxx (Irlande du Nord) ;

+44 (0)29 2018 0xxx (Cardiff) ;

+44 (0)1632 960xxx (Sans zone) ;

+44 (0)7700 900xxx (GSM) ;

+44 (0)8081 570xxx (Freephone) ;

+44 (0)909 8790xxx (Premium rate services) ;

+44 (0)3069 990xxx (UK-wide). Suisse¶ La Suisse n’a pas défini de numéros pour les fictions. Mais des plages réservées aux tests ne seront jamais attribuées : +41 (0)97 xxx xx xx ;

+41 (0)99 xxx xx xx . USA¶ Tous les numéros +1-xxx-555-xxxx sont réservés à la fiction.